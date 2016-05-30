Em seu livro "Mastering Elliot Wave" Glenn Neely descreve uma nova abordagem para a análise das ondas de Elliott. Esta técnica é conhecida como método de Neely e, além disso, é a abordagem mais objectiva para a análise das ondas do mercado.

A parte básica dessa teoria, chamado de mono-onda, representa um movimento simples do preço antes de começar a mudar de direção. Os mono-ondas podem ser identificados através da representação gráfica dos valores máximos e mínimos de preço, para o período selecionado, na ordem de aparecimento para o início e centro do intervalo de tempo.

Há muitos níveis para este conceito, todos são chamados de forma diferente: mono-onda, poli-onda, multi-onda, e macro-onda.

O indicador constrói diferentes níveis mono-onda para diferentes períodos. O início e o fim de cada mono-onda são marcados por um ponto ou um círculo pequeno. Os quatro níveis são construídos em quatro cores diferentes:

- Mensal (por defeito — azul-violeta).

- Semanal (por defeito — verde).

- Diário (por defeito — azul).

- 6-horas (por defeito — amarelo).

Todas as cores podem ser alteradas usando as configurações do indicador.

Espero que o indicador se torne em uma ferramenta útil.

Boa sorte!