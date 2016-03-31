请观看如何免费下载自动交易
Glenn Neely 在他的书“掌握艾略特波浪(Mastering Elliot Wave)”中描述了一种艾略特波浪分析的新方法. 这种技术称为Neely方法, 是市场波浪分析的一种更有针对性的方法.
这种理论的基本单位称为单一波(Monowave), 它代表价格的移动, 直到方向改变. Monowave 可以通过在指定的时间段内画出高低价格来发现, 可以根据它们出现的顺序以及在时间段开始和中心的距离来判断.
这个概念有很多水平, 它们有不同的名称, 例如: Monowave, PolyWave, Multiwave, and Macrowave.
本指标在不同的时段中画出各种水平的 Monowave. 每个monowave的开始和结束使用一个点或者小圆来标记. 有四种水平分别用四种颜色标记:
- 每月 (默认颜色为蓝紫色).
- 每周 (默认颜色为绿色).
- 每日 (默认颜色蓝色).
- 四分之一日 (默认颜色黄色).
所有的颜色可以使用指标的设置来改变.
我希望这个指标是个有用的工具.
祝好运.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7256
