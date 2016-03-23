CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FX5_NeelyElliotWave - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8064
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В своей книге “Mastering Elliot Wave” Гленн Нили описывает новый подход к анализу волн Эллиотта. Эта техника известна как метод Нили и это очень объективный подход к анализу рыночных волн.

Оснвная часть этой теории — так называемая моноволна, которая представляет собой простое движение цены до момента смены направления. Моноволны могут быть идентифицированы путем построения ценовых максимумов и минимумов для выбранного периода в порядке появления на начало и центр временного интервала.

Есть много уровней для этой концепции, все они называются по-разному: моноволна, поливолна, мультиволна и макроволна.

Индикатор строит различные уровни моноволны для различных таймфреймов. Начало и конец каждой моноволны помечается точкой или небольшим кругом. Четыре уровня строятся в четырех различных цветах:

- Ежемесячный (по умолчанию - сине-фиолетовый цвет).

- Недельный (по умолчанию — зеленый цвет).

- Дневной (по умолчанию — голубой цвет).

- 6-часовой (по умолчанию — желтый цвет).

Все цвета могут быть изменены с помощью настроек индикатора.

Надеюсь, индикатор станет полезным инструментом.

Удачи!

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7256

Waddah Attar ADXxBollinger Indicator Waddah Attar ADXxBollinger Indicator

Очень сильный и простой в использовании индикатор.

Waddah Attar Buy Sell Vol Waddah Attar Buy Sell Vol

Индикатор визуально отображает объемы Buy и Sell.

e-TurboFx e-TurboFx

Вы видите три последовательно растущих медвежьих бара? Медведи, до свиданья!

i-Friday_Sig i-Friday_Sig

Сигналы входов и выходов по системе Эффект пятницы.