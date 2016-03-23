Ставь лайки и следи за новостями
FX5_NeelyElliotWave - индикатор для MetaTrader 4
В своей книге “Mastering Elliot Wave” Гленн Нили описывает новый подход к анализу волн Эллиотта. Эта техника известна как метод Нили и это очень объективный подход к анализу рыночных волн.
Оснвная часть этой теории — так называемая моноволна, которая представляет собой простое движение цены до момента смены направления. Моноволны могут быть идентифицированы путем построения ценовых максимумов и минимумов для выбранного периода в порядке появления на начало и центр временного интервала.
Есть много уровней для этой концепции, все они называются по-разному: моноволна, поливолна, мультиволна и макроволна.
Индикатор строит различные уровни моноволны для различных таймфреймов. Начало и конец каждой моноволны помечается точкой или небольшим кругом. Четыре уровня строятся в четырех различных цветах:
- Ежемесячный (по умолчанию - сине-фиолетовый цвет).
- Недельный (по умолчанию — зеленый цвет).
- Дневной (по умолчанию — голубой цвет).
- 6-часовой (по умолчанию — желтый цвет).
Все цвета могут быть изменены с помощью настроек индикатора.
Надеюсь, индикатор станет полезным инструментом.
Удачи!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7256
