В своей книге “Mastering Elliot Wave” Гленн Нили описывает новый подход к анализу волн Эллиотта. Эта техника известна как метод Нили и это очень объективный подход к анализу рыночных волн.

Оснвная часть этой теории — так называемая моноволна, которая представляет собой простое движение цены до момента смены направления. Моноволны могут быть идентифицированы путем построения ценовых максимумов и минимумов для выбранного периода в порядке появления на начало и центр временного интервала.

Есть много уровней для этой концепции, все они называются по-разному: моноволна, поливолна, мультиволна и макроволна.

Индикатор строит различные уровни моноволны для различных таймфреймов. Начало и конец каждой моноволны помечается точкой или небольшим кругом. Четыре уровня строятся в четырех различных цветах:

- Ежемесячный (по умолчанию - сине-фиолетовый цвет).

- Недельный (по умолчанию — зеленый цвет).

- Дневной (по умолчанию — голубой цвет).

- 6-часовой (по умолчанию — желтый цвет).

Все цвета могут быть изменены с помощью настроек индикатора.

Надеюсь, индикатор станет полезным инструментом.

Удачи!