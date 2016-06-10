Autor: ForexMasterMaker.com



O indicador é ideal para aqueles que gostam de trabalhar "segundo os níveis". Ele mostra claramente o nível de reversão e os níveis de suporte/resistência no dia atual.









O indicador é muito popular no exterior. Ele é muito útil para traders que negociam segundo qualquer sistema de negociação, pois as suas regras simples (por exemplo, "perto do PIVOT" é muito provável uma reversão do gráfico de preço) põem em guarda ao trader contra uma falsa entrada. Da mesma forma, com os níveis Res. e Sup.