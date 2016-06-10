O script ajuda a realizar uma análise visual do movimento de vários pares de moedas em um intervalo de tempo arbitrário

O indicador mostra da inatividade da tendência em pontos de cores diferentes. Para diferenciar entre objetivos, o BrainTrend2Stop utiliza pontos Azuis e Vermelhos.

O indicador é ideal para aqueles que gostam de trabalhar "segundo os níveis". Ele mostra claramente o nível de reversão e os níveis de suporte/resistência no dia atual.