Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Brain Trend1 Stop - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1320
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não definido
O indicador mostra da inatividade da tendência em pontos de cores diferentes.
O indicador mostra da inatividade da tendência em pontos de cores diferentes.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7245
Avg Daily Range
Indicador Avg Daily Range.MCVA - Multichart Visual Analyser
O script ajuda a realizar uma análise visual do movimento de vários pares de moedas em um intervalo de tempo arbitrário
BrainTrend2 Stop
O indicador mostra da inatividade da tendência em pontos de cores diferentes. Para diferenciar entre objetivos, o BrainTrend2Stop utiliza pontos Azuis e Vermelhos.Camarilla
O indicador é ideal para aqueles que gostam de trabalhar "segundo os níveis". Ele mostra claramente o nível de reversão e os níveis de suporte/resistência no dia atual.