BrainTrend2 Stop - indicador para MetaTrader 4

Autor: Alejandro Galindo

O indicador mostra da inatividade da tendência em pontos de cores diferentes. Para diferenciar entre objetivos, o BrainTrend2Stop utiliza pontos Azuis e Vermelhos.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7246

