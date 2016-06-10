CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Complex Common - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
959
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Семен Семеныч

Mostra a sobrecompra ou a sobrevenda de moedas no que diz respeito a elas.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7250

Chandelier Exit Chandelier Exit

O Chandelier Exit calcula o trailing stop com base no valor máximo do preço máximo ou no valor máximo do preço de fechamento durante um determinado período.

Camarilla Camarilla

O indicador é ideal para aqueles que gostam de trabalhar "segundo os níveis". Ele mostra claramente o nível de reversão e os níveis de suporte/resistência no dia atual.

Complex pairs Complex pairs

A ideia do indicador é selecionar de cada moeda do par de moedas. As moedas são medidas em unidades relativas (pontos). A soma de todas as moeda no indicador, em qualquer momento, é igual a zero.

MIndex MIndex

O indicador calcula os índices de moedas USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD e mostra na janela o índice especificado pelo parâmetro.