Chandelier Exit - indicador para MetaTrader 4
Autor: MQLService
O Chandelier Exit calcula o trailing stop com base no valor máximo do preço máximo ou no valor máximo do preço de fechamento durante um determinado período. A distância entre o ponto máximo e o trailing stop cacula-se melhor em unidades ATR (Average True Range). No entanto, é possível medir em termos monetários ou em pontos a partir do custo do contrato.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7249
Camarilla
O indicador é ideal para aqueles que gostam de trabalhar "segundo os níveis". Ele mostra claramente o nível de reversão e os níveis de suporte/resistência no dia atual.BrainTrend2 Stop
O indicador mostra da inatividade da tendência em pontos de cores diferentes. Para diferenciar entre objetivos, o BrainTrend2Stop utiliza pontos Azuis e Vermelhos.
Complex Common
Mostra a sobrecompra ou a sobrevenda de moedas no que diz respeito a elas.Complex pairs
A ideia do indicador é selecionar de cada moeda do par de moedas. As moedas são medidas em unidades relativas (pontos). A soma de todas as moeda no indicador, em qualquer momento, é igual a zero.