CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Camarilla - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
12220
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: ForexMasterMaker.com


Идеальный индикатор для тех, кто любит работать "по уровням".  Очень чётко показывает уровень разворота, уровни поддержки/сопротивления на текущий день.



Индикатор очень популярен за рубежом. Очень полезен для трейдеров, торгующих по любой торговой системе, т.к. простые правила (например -  "возле PIVOT" очень вероятен разворот ценового графика) предостерегут трейдера от ложного входа. Аналогично и с уровнями Res. и Sup.


rvmFractalsLevel rvmFractalsLevel

Интересный индикатор, строит торговый канал по фракталам и накладывает на это все веер Фибоначчи.

rvmGann_sv8 rvmGann_sv8

В индикаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.

BrainTrend2 Stop BrainTrend2 Stop

Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками. Для того, чтобы отличать цели, и BrainTrend2Stop использует Синие и Красные точки.

Brain Trend1 Stop Brain Trend1 Stop

Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками.