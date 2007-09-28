Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Camarilla - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12220
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: ForexMasterMaker.com
Идеальный индикатор для тех, кто любит работать "по уровням". Очень чётко показывает уровень разворота, уровни поддержки/сопротивления на текущий день.
Индикатор очень популярен за рубежом. Очень полезен для трейдеров, торгующих по любой торговой системе, т.к. простые правила (например - "возле PIVOT" очень вероятен разворот ценового графика) предостерегут трейдера от ложного входа. Аналогично и с уровнями Res. и Sup.
Интересный индикатор, строит торговый канал по фракталам и накладывает на это все веер Фибоначчи.rvmGann_sv8
В индикаторе реализован принцип Ганна в виде зигзага.
Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками. Для того, чтобы отличать цели, и BrainTrend2Stop использует Синие и Красные точки.Brain Trend1 Stop
Индикатор остановки тенденции, и демонстрируются мультицветными точками.