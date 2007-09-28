Автор: ForexMasterMaker.com



Идеальный индикатор для тех, кто любит работать "по уровням". Очень чётко показывает уровень разворота, уровни поддержки/сопротивления на текущий день.









Индикатор очень популярен за рубежом. Очень полезен для трейдеров, торгующих по любой торговой системе, т.к. простые правила (например - "возле PIVOT" очень вероятен разворот ценового графика) предостерегут трейдера от ложного входа. Аналогично и с уровнями Res. и Sup.