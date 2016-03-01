無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Camarilla - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1154
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: ForexMasterMaker.com
「レベルにおける取引」が好きな方にオススメです。現在のトレンド転換のレベル、またはサポート/レジスタンスレベルを非常に正確に表示します。
このインディケータは、海外でも人気です。あらゆる取引システムを使用するトレーダーの役に立つと思います。なぜかというと、非常に簡単なルールは（ 例えば、「PIVOTの近くにトレンド転換の可能性が高い」) フォールスエントリーを避けらせます。Res. とSup.レベルは同様です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7248
BrainTrend2 Stop
トレンド終了のインディケータです。多彩の点に表示されます。BrainTrend2Stopとターゲットを分類するために、赤い点と青い点を使用します。Brain Trend1 Stop
トレンド終了のインディケータです。多彩の点に表示されます。
rvmFractalsLevel
この面白いインジケータは、フラクタルに基づいてチャネルを作成し、フィボナッチファンをチャネルの上に重ねておきます。rvmGann_sv8
このインディケータでは、ジグザグとしてギャンの原理が実行されます。