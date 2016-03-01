制作者: ForexMasterMaker.com



「レベルにおける取引」が好きな方にオススメです。現在のトレンド転換のレベル、またはサポート/レジスタンスレベルを非常に正確に表示します。









このインディケータは、海外でも人気です。あらゆる取引システムを使用するトレーダーの役に立つと思います。なぜかというと、非常に簡単なルールは（ 例えば、「PIVOTの近くにトレンド転換の可能性が高い」) フォールスエントリーを避けらせます。Res. とSup.レベルは同様です。