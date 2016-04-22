Author: ForexMasterMaker.com



Der ideale Indikator für diejenigen, die gerne "mit Ebenen" arbeiten. Es zeigt deutlich die Umkehrung-Ebene und die Unterstützungs/Widerstands-Ebenen für den aktuellen Tag.









Das Indikator ist im Ausland sehr beliebt. Sehr nützlich für Händler jedes Währungspaars, weil die einfachen Regeln (wie z.B. eine Änderung des Preischarts ist sehr wahrscheinlich "in der Nähe einer der PIVOT-Linien") die Händler vor falschen Eingaben warnen. Ähnlich wie für die Res. Sup Ebenen.