CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Camarilla - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
928
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Author: ForexMasterMaker.com


Der ideale Indikator für diejenigen, die gerne "mit Ebenen" arbeiten. Es zeigt deutlich die Umkehrung-Ebene und die Unterstützungs/Widerstands-Ebenen für den aktuellen Tag.



Das Indikator ist im Ausland sehr beliebt. Sehr nützlich für Händler jedes Währungspaars, weil die einfachen Regeln (wie z.B. eine Änderung des Preischarts ist sehr wahrscheinlich "in der Nähe einer der PIVOT-Linien") die Händler vor falschen Eingaben warnen. Ähnlich wie für die Res. Sup Ebenen.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7248

BrainTrend2 Stop BrainTrend2 Stop

Der Indikator zeigt die Stopps eines Trends durch farbige Punkte. Um die Richtung zu unterscheiden, verwendet BrainTrend2Stop blaue und rote Punkte.

Brain Trend1 Stop Brain Trend1 Stop

Der Indikator zeigt die Stopps eines Trends durch farbige Punkte.

Chandelier Exit Chandelier Exit

Chandelier Exit berechnet den Trailing Stopp basierend auf dem Maximum des maximalen Preises oder dem Maximum des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum.

Complex Common Complex Common

Zeigt die überkauft- oder überverkauft-Zustände der Währungen im Verhältnis zueinander.