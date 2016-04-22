und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Camarilla - Indikator für den MetaTrader 4
- 928
Author: ForexMasterMaker.com
Der ideale Indikator für diejenigen, die gerne "mit Ebenen" arbeiten. Es zeigt deutlich die Umkehrung-Ebene und die Unterstützungs/Widerstands-Ebenen für den aktuellen Tag.
Das Indikator ist im Ausland sehr beliebt. Sehr nützlich für Händler jedes Währungspaars, weil die einfachen Regeln (wie z.B. eine Änderung des Preischarts ist sehr wahrscheinlich "in der Nähe einer der PIVOT-Linien") die Händler vor falschen Eingaben warnen. Ähnlich wie für die Res. Sup Ebenen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7248
