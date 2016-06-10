Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ACD_PV - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1190
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor: não especificado
Pertence ao grupo (PIVOT) - Ponto de reversão.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7219
^Dyn_Pivot
Calcula o ponto de reversão.StochasticONpricePrice
Variedade do Estocástico localizado na janela do preço.
ShowOrdersOnChart
Pequeno indicador para monitorizar o histórico de ordens fechadas e o estado das ordens abertas no gráfico. Vermelha - ordem desfavorável, verde - ordem favorável.Alguns ZigZags numa janela
Ele é um indicador simples que mostra vários indicadores com diferentes timeframes numa janela