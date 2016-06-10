CodeBaseSeções
ShowOrdersOnChart - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Pequeno indicador para monitorizar o histórico de ordens fechadas e o estado das ordens abertas no gráfico. Vermelha - ordem desfavorável, verde - ordem favorável.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7220

