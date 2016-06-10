Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MCVA - Multichart Visual Analyser - script para MetaTrader 4
- 803
-
O script cria no gráfico três objetos analíticos gráficos "associados": dois linhas verticais e uma regressão linear.
Se um dos três objetos for deslocado, o posicionamento dos objetos "associados" também será alterado automaticamente no gráfico.
Ao executar o script em vários gráficos, é possível deslocar os objetos em qualquer um deles, além disso, o posicionamento dos objetos "associados" é realizado em todos os gráficos. O script depende do período
Na parte de abaixo do desenho é exibido o trabalho do script com os pares EURUSD (M5), GBPUSD (M15), USDCHF (H1)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7226
