FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1693
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este é o meu primeiro indicador :)
A seguir está o guia de uso. Basta colocar o indicador no gráfico, de preferência com um período H1 ou H4. Se você negociar em uma intervalo diário, ou vice-versa, nos períodos mais baixos,
você precisará de configurar adequadamente os níveis RSI e ATR.
As setas azuis do indicador sinalizarão a abertura de uma posição longa, enquanto as setas vermelhas serão um sinal para abrir uma posição curta.
Então, o que vamos ver.
1) Seta azul para Long (crescimento) e seta vermelha para shorts (queda).
2) Duas linhas horizontais para posições atuais (uma para entrada e outra para stop)
3) Se você colocar uma ordem e, a segunda consecutiva, seta azul ou vermelha apontar para a entrada no mercado, então a posição crescerá
ao aparecer esta segunda seta.
4) Fechamos um lote com o aparecimento da bandeira verde, fechamos o seguinte lote após o aparecimento da seta de cor oposta.
Assim que você ver seta azul ou vermelha, oposta à sua entrada, feche todas as ordens nessa direção e começe a abrir as ordens opostas.
Aqui você pode encontrar todo o artigo do Jamie Seattle.
http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/Archive/082006/ForexFocus/FOREXfocus.html
Aproveite o seu uso!
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7189
