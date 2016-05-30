Este é o meu primeiro indicador :)A seguir está o guia de uso. Basta colocar o indicador no gráfico, de preferência com um período H1 ou H4. Se você negociar em uma intervalo diário, ou vice-versa, nos períodos mais baixos,você precisará de configurar adequadamente os níveis RSI e ATR.As setas azuis do indicador sinalizarão a abertura de uma posição longa, enquanto as setas vermelhas serão um sinal para abrir uma posição curta.Então, o que vamos ver.1) Seta azul para Long (crescimento) e seta vermelha para shorts (queda).2) Duas linhas horizontais para posições atuais (uma para entrada e outra para stop)3) Se você colocar uma ordem e, a segunda consecutiva, seta azul ou vermelha apontar para a entrada no mercado, então a posição cresceráao aparecer esta segunda seta.4) Fechamos um lote com o aparecimento da bandeira verde, fechamos o seguinte lote após o aparecimento da seta de cor oposta.Assim que você ver seta azul ou vermelha, oposta à sua entrada, feche todas as ordens nessa direção e começe a abrir as ordens opostas.Aqui você pode encontrar todo o artigo do Jamie Seattle.Aproveite o seu uso!