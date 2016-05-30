CodeBaseSeções
Indicadores

FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4 - indicador para MetaTrader 4

Este é o meu primeiro indicador :)

A seguir está o guia de uso. Basta colocar o indicador no gráfico, de preferência com um período H1 ou H4. Se você negociar em uma intervalo diário, ou vice-versa, nos períodos mais baixos,
você precisará de configurar adequadamente os níveis RSI e ATR.

As setas azuis do indicador sinalizarão a abertura de uma posição longa, enquanto as setas vermelhas serão um sinal para abrir uma posição curta.



Então, o que vamos ver.

1) Seta azul para Long (crescimento) e seta vermelha para shorts (queda).
2) Duas linhas horizontais para posições atuais (uma para entrada e outra para stop)
3) Se você colocar uma ordem e, a segunda consecutiva, seta azul ou vermelha apontar para a entrada no mercado, então a posição crescerá
ao aparecer esta segunda seta.
4) Fechamos um lote com o aparecimento da bandeira verde, fechamos o seguinte lote após o aparecimento da seta de cor oposta.

Assim que você ver seta azul ou vermelha, oposta à sua entrada, feche todas as ordens nessa direção e começe a abrir as ordens opostas.

Aqui você pode encontrar todo o artigo do Jamie Seattle.
http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/Archive/082006/ForexFocus/FOREXfocus.html

Aproveite o seu uso!


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7189

