Indikatoren

T3 TRIX (ROC of T6) - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
T3_-Trix.mq4 (4.72 KB) ansehen
Autor: übertragen von FinGeR Alex, Original von Luis Damiani

Interpretation des TRIX-Indikators ist ganz einfach. Wenn der Indikator steigt, sollte man kaufen, und verkaufen, wenn die Werte fallen. Gleitende Durchschnitte werden häufig verwendet, um den TRIX-Indikator zu glätten.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7198

