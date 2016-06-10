Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SMI - indicador para MetaTrader 4
Autor: Rosh
Indicador SMI. Baseado no livro "Indicador Momentum" por William Blau
Indicador SMI. Baseado no livro "Indicador Momentum" por William Blau
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7203
StrangeIndicator
Este indicador pertence ao grupo de osciladores.T3 TRIX (ROC of T6)
O indicador TRIX mostra a taxa porcentual de mudança (rate-of-change) da МА suavizada exponencial do preço de fechamento.