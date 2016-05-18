コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

T3 TRIX (ROC of T6) - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1546
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
制作者: convert FinGeR Alex orginal by Luis Damiani

実はこれ、超簡単です。インディケータの値が増加すると、買い取引を行います。インディケータの値が下がると、「売り」をします。平滑化されたトリックスを取得するには、移動平均がよく使用されます。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7198

