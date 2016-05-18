無料でロボットをダウンロードする方法を見る
T3 TRIX (ROC of T6) - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: convert FinGeR Alex orginal by Luis Damiani
実はこれ、超簡単です。インディケータの値が増加すると、買い取引を行います。インディケータの値が下がると、「売り」をします。平滑化されたトリックスを取得するには、移動平均がよく使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7198
