Indicadores

Força da tendência (stop loss) - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1682
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5
Autor: mandorr

O indicador baseia-se na comparação do preço atual de fechamento e seis médias móveis simples com períodos 10 20, 30, 40, 50 e 60. Os valores do indicador são fixos: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7188

