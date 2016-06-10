Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Digits_Comment - indicador para MetaTrader 4
Autor: Finware.ru Ltd
Primeiro, usando um dos indicadores (STLM e SATL) define-se a tendência de longo prazo e, a seguir, quando os indicadores "de curto prazo" se revertem na sua direção, abre-se a posição. Em princípio, é possível trabalhar com ele, se alguém o encontrar cômodo..
Primeiro, usando um dos indicadores (STLM e SATL) define-se a tendência de longo prazo e, a seguir, quando os indicadores "de curto prazo" se revertem na sua direção, abre-se a posição. Em princípio, é possível trabalhar com ele, se alguém o encontrar cômodo..
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7171
