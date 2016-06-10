Se você gosta de construir canais, eu recomendo para os construir você mesmo. Isto se aplica particularmente aos canais inclinados. No entanto, se você usar os canais só como um filtro, ou apenas gosta de colocar alertas para esses níveis, então este será o indicador adequado.

O indicador DJ Lines pertence ao grupo Pivot (Ponto de reversão). Todos esses indicadores trabalham segundo o princípio «A partir dos níveis do dia anterior (dias) é possível calcular certo ponto, cuja interseção, ao ser traspassada, indicará a mudança da tendência».

Pesquisador avançado de padrões. Adicionalmente, dá um sinal.