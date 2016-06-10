Participe de nossa página de fãs
Dynamic Zone RSI - indicador para MetaTrader 4
Visualizações: 1438
- 1438
- Avaliação:
-
- Publicado:
Na literatura clássica, o Índice de força relativa é descrito como um «oscilador de acompanhamento do preço que flutua no intervalo entre 0 e 100 e indica o desejo do mercado para uma mudança na tendência, valores RSI altos (perto de 100%) ou pequenos (perto de 0%)».
Dynamic Zone RSI, com uma grande suavização (ajustamento).
Dynamic Zone RSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7166
