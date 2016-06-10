Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DJ Lines - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1506
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: hawt and PUMBA
O indicador DJ Lines pertence ao grupo Pivot (Ponto de reversão). Todos esses indicadores trabalham segundo o princípio «A partir dos níveis do dia anterior (dias) é possível calcular certo ponto, cuja interseção, ao ser traspassada, indicará a mudança da tendência».
O mesmo indicador foi uma tentativa de emular os níveis DowJones.
O indicador DJ Lines pertence ao grupo Pivot (Ponto de reversão). Todos esses indicadores trabalham segundo o princípio «A partir dos níveis do dia anterior (dias) é possível calcular certo ponto, cuja interseção, ao ser traspassada, indicará a mudança da tendência».
O mesmo indicador foi uma tentativa de emular os níveis DowJones.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7173
Digits_Comment
Os indicadores digitais fazem parte das novas tendências na negociação.Keltner Channels
Se você gosta de construir canais, eu recomendo para os construir você mesmo. Isto se aplica particularmente aos canais inclinados. No entanto, se você usar os canais só como um filtro, ou apenas gosta de colocar alertas para esses níveis, então este será o indicador adequado.
Pattern Alert v1.1
Pesquisador avançado de padrões. Adicionalmente, dá um sinal.Pattern
Grava um tipo de vela ou um pequeno padrão de acordo com a configuração geral.