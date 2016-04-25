请观看如何免费下载自动交易
指标 Indexes_v7L 计算 8 个主要货币的指数。所有 8 个指数将被显示在一个窗口里。当将其挂载到图表时, 可以自动检测货币对, 以及输出相应的指数。基于货币指数计算 CCI, RSI, Momentum, MACD 和 Stochastic, 还可应用 移动均线。相对于一篮子初始值设为 100% 的货币, 指标显示货币当前价格的增减百分比。指标所具有的不可否认的优点就是无需切换图表就能立刻看到整行情的能力。
所有指标的版本仅需 7 个货币对: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY。
货币指数
MACD 用于货币指数
Stochastic 用于 EUR 和 USD 的指数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7145
