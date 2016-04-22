CodeBaseKategorien
Ein Währungsindex-Indikator - Indikator für den MetaTrader 4

Igor Korepin | German English Русский 中文 日本語 Português
Der Indexes_v7L Indikator berechnet die Indizes von 8 wichtigen Währungen. Alle 8 Indizes werden in einem Fenster angezeigt werden. Es ist möglich die automatische Erkennung des Währungspaares des aktuellen Chart beim Start zu aktivieren, mit der Anzeige der korrespondierenden Indizes. Berechnung von CCI, RSI, Momentum, MACD and Stochastic basierend auf dem Index der Währung inklusive eines Moving Averages. Der Indikator zeigt die Zunahme/Abnahme der Preise der Währung als Prozentsatz des Anfangswerts gesetzt als 100% gegenüber dem Währungskorb. Der unbestreitbare Vorteil des Indikators ist seine Anzeige des gesamten Marktes ohne die Charts wechseln zu müssen.

Alle Versionen des Indikators erfordern nur 7 Währungspaare: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.


Währungs-Indizes

MACD für die Währungs-Indizes

Stochastik für die Indizes in EUR und USD


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7145

