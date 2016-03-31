本代码是MetaTrader 4中布林带代码的简单变体, 如果我们把标准差改成ATR, 我们就得到了StarcBands.

您以前从未见过像这样的指标. 本指标在图表上画出每日 RSI 水平, 就像 CAMERILLA 和轴点一样. 这些水平线的功能强大也很匹配. 赶紧试一试吧.

这是另一个初级的背离指标. 它侦测价格与MACD指标之间的背离并根据背离的类型生成买入或者卖出信号.