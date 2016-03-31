请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Waddah Attar 每周 CAMERILLA - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 3578
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
本指标通过回溯测试画出每周的 CAMERILLA 水平 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7101
Waddah Attar 每日 CAMERILLA
本指标使用回溯测试显示每日 CAMERILLA 水平 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4.Stoller 平均范围通道 (Average Range Channels, Starc)
本代码是MetaTrader 4中布林带代码的简单变体, 如果我们把标准差改成ATR, 我们就得到了StarcBands.
Waddah Attar RSI 水平
您以前从未见过像这样的指标. 本指标在图表上画出每日 RSI 水平, 就像 CAMERILLA 和轴点一样. 这些水平线的功能强大也很匹配. 赶紧试一试吧.FX5_MACD_Divergence
这是另一个初级的背离指标. 它侦测价格与MACD指标之间的背离并根据背离的类型生成买入或者卖出信号.