Индикаторы

Waddah Attar Weekly CAMERILLA - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров: 4268
4268
Рейтинг: (7)
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Индикатор отрисовывает дневные уровни Camarilla (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) с бэк-тестом.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7101

