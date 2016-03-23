Смотри, как бесплатно скачать роботов
Waddah Attar Weekly CAMERILLA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4268
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор отрисовывает дневные уровни Camarilla (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) с бэк-тестом.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7101
