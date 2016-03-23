CodeBaseРазделы
Индикаторы

Waddah Attar Daily CAMARILLA - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4711
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Индикатор отрисовывает дневные уровни Camarilla (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) с бэк-тестом.



