Waddah Attar 每日 CAMERILLA - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4012
- 等级:
-
- 已发布:
本指标使用回溯测试显示每日 CAMERILLA 水平 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7100
Stoller 平均范围通道 (Average Range Channels, Starc)
本代码是MetaTrader 4中布林带代码的简单变体, 如果我们把标准差改成ATR, 我们就得到了StarcBands.Waddah Attar 每周轴点斐波那契指标
本指标画出每周轴线以及七条向上的水平线( R1,R2,R3 ... ) 和七条向下的水平线 ( S1,S2,S3 ...).
Waddah Attar 每周 CAMERILLA
本指标通过回溯测试画出每周的 CAMERILLA 水平 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 .Waddah Attar RSI 水平
您以前从未见过像这样的指标. 本指标在图表上画出每日 RSI 水平, 就像 CAMERILLA 和轴点一样. 这些水平线的功能强大也很匹配. 赶紧试一试吧.