指标

Waddah Attar 每日 CAMERILLA - MetaTrader 4脚本

Ahmad Waddah Attar | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
4012
等级:
(11)
已发布:
在MetaEditor如何使用下载的代码
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标使用回溯测试显示每日 CAMERILLA 水平 H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4.



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7100

