Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FX5_FiboSpiralScript - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6125
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Спираль Фибоначчи - один из лучших инструментов, который можно получить на основе удивительных последовательностей и чисел Фибоначчи. По мнению многих трейдеров, это сильный инструмент для прогнозирования поведения людей на финансовых рынках. Формирование спирали Фибоначчи можно наблюдать и в природе: как примеры можно привести образование раковин моллюсков, лепестков цветов, плодов, расположение листьев и веток растений, и даже формирование галактик.
Спираль Фибоначчи - особая спираль, которая растет от центра на основании соотношения Фибоначчи 1,618 (которое также называется "золотым сечением"). Каждый раз, когда спираль описывает полный оборот, она расширяется в соответствии с золотым сечением.
Этот скрипт отрисовывает золотую спираль Фибоначчи на графике. Очень легок и гибок в использовании.
После запуска скрипта он будет рисовать квадрат и спираль. Если квадрат неправильно масштабирован, вы можете изменить его размеры, и спираль будет немедленно перерисована. Масштабируйте квадрат до тех пор, пока не получите нужную форму спирали.<br20/>
Надеюсь, вам понравится этот скрипт.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7083
FX5_FiboSpiral
Индикатор строит на графике золотую спираль Фибоначчи.MadroGoldenFilte
Индикатор дает четыре сигнала по 4 стратегиям.
Waddah Attar Pivot Fibo Dayly Indicator
Индикатор отрисовывает линию Pivot, семь уровней R (сопротивления) и семь уровней S (поддержки) с бэк-тестом.Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator
Отрисовывает недельную линию Pivot и по семь уровней сопротивления (R1,R2,R3 ... ) и поддержки( S1,S2,S3 ...).