Спираль Фибоначчи - один из лучших инструментов, который можно получить на основе удивительных последовательностей и чисел Фибоначчи. По мнению многих трейдеров, это сильный инструмент для прогнозирования поведения людей на финансовых рынках. Формирование спирали Фибоначчи можно наблюдать и в природе: как примеры можно привести образование раковин моллюсков, лепестков цветов, плодов, расположение листьев и веток растений, и даже формирование галактик.Спираль Фибоначчи - особая спираль, которая растет от центра на основании соотношения Фибоначчи 1,618 (которое также называется "золотым сечением"). Каждый раз, когда спираль описывает полный оборот, она расширяется в соответствии с золотым сечением.

Этот скрипт отрисовывает золотую спираль Фибоначчи на графике. Очень легок и гибок в использовании.





После запуска скрипта он будет рисовать квадрат и спираль. Если квадрат неправильно масштабирован, вы можете изменить его размеры, и спираль будет немедленно перерисована. Масштабируйте квадрат до тех пор, пока не получите нужную форму спирали. Надеюсь, вам понравится этот скрипт.