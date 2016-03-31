斐波那契螺旋是使用神奇的斐波那契序列与数字制作的最好的工具之一. 很多交易者都认为它是在金融市场上预测人类行为的终极工具. 斐波那契螺旋的结构甚至可以看成是自然界的贝壳, 花瓣, 种子, 叶脉和年轮, 甚至是银河.斐波那契螺旋是一种特殊的螺旋, 它从中心开始生长, 使用的是斐波那契比例1.618, 也就是黄金比例. 每次螺旋完成完整一周时会自己按照斐波那契比例扩展.本脚本会在图表上画出斐波那契黄金螺旋. 它非常方便并且可供灵活使用.在脚本初始化后, 它会画出方形和螺旋. 如果螺旋的尺度不正确, 您可以调整它的大小, 螺旋会立即重画. 您应该重新调整方形的大小, 知道您得到想要的螺旋形状.希望您喜欢这个脚本程序.