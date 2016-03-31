代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
脚本

FX5_FiboSpiralScript - MetaTrader 4脚本

[Deleted] | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
4150
等级:
(9)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

斐波那契螺旋是使用神奇的斐波那契序列与数字制作的最好的工具之一. 很多交易者都认为它是在金融市场上预测人类行为的终极工具. 斐波那契螺旋的结构甚至可以看成是自然界的贝壳, 花瓣, 种子, 叶脉和年轮, 甚至是银河.

斐波那契螺旋是一种特殊的螺旋, 它从中心开始生长, 使用的是斐波那契比例1.618, 也就是黄金比例. 每次螺旋完成完整一周时会自己按照斐波那契比例扩展.

本脚本会在图表上画出斐波那契黄金螺旋. 它非常方便并且可供灵活使用.





在脚本初始化后, 它会画出方形和螺旋. 如果螺旋的尺度不正确, 您可以调整它的大小, 螺旋会立即重画. 您应该重新调整方形的大小, 知道您得到想要的螺旋形状.

希望您喜欢这个脚本程序.

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7083

FX5_FiboSpiral FX5_FiboSpiral

本指标在图表上画出斐波那契黄金螺旋.

MadroGoldenFilter MadroGoldenFilter

MadroGoldenFilter 指标通过过滤4种策略提供4种信号.

Waddah Attar 每日轴点斐波那契指标 Waddah Attar 每日轴点斐波那契指标

本指标利用回溯测试绘制真正的轴线以及七条向上的水平(R1, R2, R3 ...) 和七条向下的水平 (S1, S2, S3 ...).

Waddah Attar 每周轴点斐波那契指标 Waddah Attar 每周轴点斐波那契指标

本指标画出每周轴线以及七条向上的水平线( R1,R2,R3 ... ) 和七条向下的水平线 ( S1,S2,S3 ...).