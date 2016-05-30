Participe de nossa página de fãs
Set Fibo Price - indicador para MetaTrader 4
- 1982
O indicador mostra preços na linha de Fibonacci. Desenhe sua linha Fibo no gráfico, em seguida, execute nele o indicador e, assim, você vai ver os preços de níveis de fibo.
O indicador Set_Fibo_Price_Any pega automaticamente nos valores de níveis fibo e converte-os em formato de texto.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7054
