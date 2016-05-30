CodeBaseSeções
Indicadores

Set Fibo Price - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1982
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O indicador mostra preços na linha de Fibonacci. Desenhe sua linha Fibo no gráfico, em seguida, execute nele o indicador e, assim, você vai ver os preços de níveis de fibo.

O indicador Set_Fibo_Price_Any pega automaticamente nos valores de níveis fibo e converte-os em formato de texto.









Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7054

