Indicadores

Symbol Index MA - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Visualizações:
1086
Avaliação:
(11)
Publicado:
O indicador mostra o índice segundo o símbolo e dois MA.



 

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7056

