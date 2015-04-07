CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ang_AZad_C_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1047
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ang_AZad_C com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para proporcionar a correta operação do indicador, coloque o arquivo do indicador ang_AZad_C.mq5 compilados em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador ang_AZad_C_HTF

Fig.1. Indicador ang_AZad_C_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7007

Accumulative Swing Index - ASI Accumulative Swing Index - ASI

O indicador Accumulative Swing Index é aplicada para a construção do Accumulative Swing Index

Mass_Index_HTF Mass_Index_HTF

O indicador Mass_Index com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

DS_Stochastic_HTF DS_Stochastic_HTF

O indicador DS_Stochastic com a opção de seleção do período disponível em parâmetros de entrada.

i-SpectrAnalysis i-SpectrAnalysis

O indicador exemplifica a suavização de preço da série temporal por meio de filtração de harmônicos de uma ordem maior.