STALIN - indicador para MetaTrader 5

Andrey Vasiliev
Visualizações:
1819
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Os sinais de compra/venda do indicador são baseados no cruzamento de duas Médias Móveis de diferentes períodos.

O indicador tem as seguintes características:

  1. Filtro baseado no indicador RSI (Índice de Força Relativa).
  2. Filtro de confirmação de Movimento.
  3. Filtro de movimento lateralizado.

As verificações são baseadas na primeira barra(completa).

Indicador Stalin

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/357

