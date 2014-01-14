Participe de nossa página de fãs
STALIN - indicador para MetaTrader 5
Os sinais de compra/venda do indicador são baseados no cruzamento de duas Médias Móveis de diferentes períodos.
O indicador tem as seguintes características:
- Filtro baseado no indicador RSI (Índice de Força Relativa).
- Filtro de confirmação de Movimento.
- Filtro de movimento lateralizado.
As verificações são baseadas na primeira barra(completa).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/357
