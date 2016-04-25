Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Oscilador de Chaikin - indicador para MetaTrader 4
Primeiramente, a Acumulação/Distribuição de Chaikin (Acumulação de Volume, VA) é calculada:
VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
Em seguida, o oscilador de Chaikin é calculado:
CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),
onde:
m é a ordem mais alta da média;
n é a ordem mais baixa da média.
