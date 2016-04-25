CodeBaseSeções
Indicadores

Oscilador de Chaikin - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1824
Avaliação:
(15)
Publicado:
Primeiramente, a Acumulação/Distribuição de Chaikin (Acumulação de Volume, VA) é calculada:

     VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
   
Em seguida, o oscilador de Chaikin é calculado:

     CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),

onde:
     m é a ordem mais alta da média;
     n é a ordem mais baixa da média.



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7761

NRTR NRTR

Uma variação do indicador muito conhecido chamado Trailing Reverse de Nick Rypock Trailing.

Instantaneous Trendline Filter Instantaneous Trendline Filter

Como o cruzamento da MA, porém esse indicador mostra um sinal mais válido. O sinal de Compra e venda aparecem quando há o cruzamento das médias.

Zigzag2 R Zigzag2 R

Zigzag2_R_ é uma variante do indicador Zigzag com uma opção adicional de desenhar dois extremos em um barra.

NRMA NRMA

NRMA é o famoso indicador por Konstantin Kopyrkin.