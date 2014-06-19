代码库部分
Exp_DigitMacd - MetaTrader 5脚本

此 Exp_DigitMacd EA 的入场信号由 DigitMacd 振荡器中生成。

在柱线收盘时，如果指标的云图颜色改变，则生成交易信号。

此 EA 需要编译的指标文件 DigitMacd.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 USDJPY H4:

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2344

