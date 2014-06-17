代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_FisherCGOscillator - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1293
等级:
(34)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.11 KB) 预览
exp_fishercgoscillator.mq5 (6.14 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
fishercgoscillator.mq5 (8.95 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 EA Exp_FisherCGOscillator 的入场信号由 FisherCGOscillator 振荡器中生成。

在柱线收盘时，如果指标的主线与信号线交叉，则形成信号。

此 EA 需要编译的指标文件 FisherCGOscillator.ex5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

图例. 1 在图表中的历史成交实例。

测试结果 2013 品种 GBPUSD H4:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2236

倒置图表视图 倒置图表视图

此指标显示倒置图表以便进行更好的空头交易。

点差Sprea 点差Sprea

交易者的简单助理。此 MQL5 点差指标显示图表货币对的当前点差。

X4Period_RSI_Arrows X4Period_RSI_Arrows

在一个价格图表中，基于四个不同周期 RSI 振荡器的信号量指标。

X4Period_RVI_Arrows X4Period_RVI_Arrows

在一个价格图表中，基于四个不同周期 RVI 振荡器的信号量指标。