请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BlauSMStochastic_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1271
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 BlauSMStochastic_Signal 指标显示确定时间帧的 BlauSMStochastic 指标的活动趋势信息。
依据指标的输入参数值，初始指标的直方图或云图可作为一个信号源。
input Mode Method=MODE_CLOUD; // 分析方法
当从直方图接受信号, 显示直方图的颜色。如果信号形成来自彩色云图, 则分析云图的附加颜色行为。如果云图压缩并且趋势较弱, 指标颜色为苍白。当云图延伸并且趋势增强, 颜色较亮。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
此指标需要 BlauSMStochastic.mq5 的指标编译文件。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。
图例 1. 指标 BlauSMStochastic_Signal
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2207
DynamicRS_3CLines
一款三线趋势指标。AvgRange
一款价格变化的中间范围通道。
AroonOscillator_HTF
此 AroonOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。移动平均类
使用经典移动平均进行平滑的思想。这个类可以让您在任何时候对任意浮点数组进行平滑，而不必使用标准指标。