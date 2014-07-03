Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BWImp-T01 - indicador para MetaTrader 5
1271
Autor:
HomeSoft-Tartan Corp.
Um oscilador de tendência não normalizado.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez no Base de Código em 27.09.2007.
Figura 1. Indicador BxWImp-T01
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2198
