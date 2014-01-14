O EA de média móvel está incluído no pacote padrão do terminal do cliente MetaTrader 5 e é um exemplo da EA que negocia com o indicador de Média Móvel.



O arquivo EA Moving Average.mq5 está localizado na pasta "terminal_data_folder\MQL5\Experts\Examples\Moving Average\". Este EA é um exemplo da utilização de indicadores técnicos, histórico de negociações e funções classes de negociação da biblioteca padrão. Além disso, o AE inclui um sistema de gestão de dinheiro que é baseado nos resultados das negociações

Vamos considerar a estrutura do Expert Advisor e como ele funciona.



1. Propriedades do EA



#property copyright "Copyright 2009-2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00

As primeiras 5 linhas contêm um comentário, as três linhas seguintes definem as propriedades do programa MQL5 (copyright, link, versão) utilizando as diretivas de pré-processamento #Property.

Quando você executa o Expert Advisor eles são exibidos na aba "Common":



Figura 1. Parâmetros comuns de EA Média Móvel







1.2. Arquivos de include

Em seguida, a diretiva #Include diz ao compilador para incluir o arquivo "Trade.mqh".



Este arquivo é parte da Biblioteca Padrão, que contém a classe CTrade para facilitar o acesso as funções de negociação.

#include <Trade\Trade.mqh>

O nome do arquivo de inclusão é mostrado entre parênteses "<>;", de modo que o caminho está definido em relação ao diretório: "terminal_data_folder\Include\".

1.3 Entradas

Vai-se o tipo, nome, valores padrão e um comentário. O seu papel é mostrado na fig. 2.



input double MaximumRisk = 0.02 ; input double DecreaseFactor = 3 ; input int MovingPeriod = 12 ; input int MovingShift = 6 ;

Os parâmetros MaximumRisk e DecreaseFactor serão utilizados para o gerenciamento de dinheiro, MovingPeriod e MovingShift definem o período e o deslocamento do indicador técnico Média Móvel que será usado ou verificará as condições de negociação.



O texto no comentário na linha de parâmetro de entrada, juntamente com os valores padrão, são exibidos na aba "Options" em vez do nome do parâmetro de entrada:



Fig. 2. Parâmetros de entrada do EA Média Móvel



1.4. Variáveis ​​globais



Em seguida, a variável global ExtHandle é declarada. Ela será usada para armazenar o manipulador do indicador Média Móvel.



int ExtHandle= 0 ;

Ele é seguido por seis funções. A finalidade de cada um deles está descrito no comentário antes do corpo da função:

TradeSizeOptimized() - Calcula o tamanho ideal do lote;

CheckForOpen() - Verifica as condições para abertura de posição;

CheckForClose() - Verifica as condições de fechamento da posição;

OnInit() - função de inicialização do Expert;

OnTick() - Função tick do Expert;

OnDeinit() - Função de desinicialização do Expert;

As três últimas funções são funções de manipulação de evento; as três primeiras funções de serviço são chamadas em seu código.







2. Funções de manipulação de eventos

2.1. A função de inicialização OnInit()

A função OnInit() é chamada uma vez durante a inicialização do Expert Advisor. Geralmente no manipulador de eventos OnInit() a EA está preparada para a operação: os parâmetros de entrada são verificados, os indicadores e parâmetros são inicializados, etc No caso de erros críticos, quando o funcionamento não faz sentido, a função é encerrada com um código de retorno INIT_FAILED.

int OnInit ( void ) { ExtHandle= iMA ( _Symbol , _Period ,MovingPeriod,MovingShift, MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (ExtHandle== INVALID_HANDLE ) { printf ( "Erro ao criar o indicador MA" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Desde que a negociação do EA é baseada no indicador de média móvel, chama-se IMA() e o indicador de Média Móvel é criado e seu manipulador é salvo na variável global ExtHandle.



No caso de um erro, OnInit() é encerrado com um código de retorno INIT_FAILED - É uma maneira correta para completar a operação EA/indicador no caso de uma inicialização mal sucedida.







2.2. A função OnTick()

A função OnTick() é chamada cada vez que uma nova cotação é recebida para o símbolo do gráfico, em que a EA é executada.

void OnTick ( void ) { if ( PositionSelect ( _Symbol )) CheckForClose(); else CheckForOpen(); }

A função PositionSelect() é usada para definir se existe uma posição em aberto para o símbolo atual.



Se houver posições em aberto, a função CheckForClose() é chamada, ela analisa o estado atual do mercado e fecha a posição em aberta, caso contrário CheckForOpen() é chamado, ela verifica as condições de entrada no mercado e abre uma nova posição, se tais condições ocorrerem.







2.3. A função de desinicialização OnDeInit()

OnDeInit () é chamada quando um EA é removido a partir do gráfico. Se um programa coloca os objectos gráficos durante a operação, eles podem ser removidos a partir do gráfico.



void OnDeinit ( const int reason) { }

Neste caso, não há a realização de nenhuma ação durante a desinicialização do Expert Advisor.







3. Funções de serviço



3.1. Função TradeSizeOptimized()

Esta função calcula e retorna o valor do tamanho do lote ideal para a posição de abertura com o nível de risco especificado e os resultados das negociações.



double TradeSizeOptimized( void ) { double price= 0.0 ; double margin= 0.0 ; if (! SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ,price)) return ( 0.0 ); if (! OrderCalcMargin ( ORDER_TYPE_BUY , _Symbol , 1.0 ,price,margin)) return ( 0.0 ); if (margin<= 0.0 ) return ( 0.0 ); double lot= NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )*MaximumRisk/margin, 2 ); if (DecreaseFactor> 0 ) { HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int orders= HistoryDealsTotal (); int losses= 0 ; for ( int i=orders- 1 ;i>= 0 ;i--) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) { Print ( "HistoryDealGetTicket failed, no trade history" ); break ; } if ( HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL )!= _Symbol ) continue ; double profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); if (profit> 0.0 ) break ; if (profit< 0.0 ) losses++; } if (losses> 1 ) lot= NormalizeDouble (lot-lot*losses/DecreaseFactor, 1 ); } double stepvol= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); lot=stepvol* NormalizeDouble (lot/stepvol, 0 ); double minvol= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); if (lot<minvol) lot=minvol; double maxvol= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); if (lot>maxvol) lot=maxvol; return (lot); }

A função SymbolInfoDouble() é utilizada para verificar a disponibilidade de preços para o símbolo atual, em seguinda, a função OrderCalcMargin() é utilizada para solicitar a margem necessária para colocar uma ordem (neste caso uma ordem de compra). O tamanho inicial do lote é determinado a partir do valor da margem requerida para colocar uma ordem, a margem livre da conta (AccountInfoDouble(ACCOUNT_FREEMARGIN)) e o valor máximo permitido de risco especificadas no parâmetro de entrada MaximumRisk.

Se o valor do parâmetro de entrada DecreaseFactor é positivo, as ordens históricas são analisadas ​e o tamanho do lote é ajustado tendo em conta as informações sobre a série máxima de negócios com perda: o tamanho inicial do lote é multiplicado pelo tamanho (1-perdas/DecreaseFactor).

Em seguida, o volume de negociação é "arredondado" para o valor que é múltiplo do passo mínimo permitido do volume (stepvol) para o símbolo atual. Além disso, os valores máximos (maxvol) e mínimos (minvol) possíveis do volume de negociação são solicitados, e se o valor do lote sair dos limites desejados, ele é ajustado. Como resultado, a função retorna o valor calculado do volume de negóciação.







3.2. Função CheckForOpen()

CheckForOpen() é usado para verificar as condições das posições de abertura ela abre-a quando ocorrem as condições de negociação (neste caso, quando o preço cruza a média móvel).



void CheckForOpen( void ) { MqlRates rt[ 2 ]; if ( CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 2 ,rt)!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return ; double ma[ 1 ]; if ( CopyBuffer (ExtHandle, 0 , 0 , 1 ,ma)!= 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iMA failed, no data" ); return ; } ENUM_ORDER_TYPE signal= WRONG_VALUE ; if (rt[ 0 ].open>ma[ 0 ] && rt[ 0 ].close<ma[ 0 ]) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else { if (rt[ 0 ].open<ma[ 0 ] && rt[ 0 ].close>ma[ 0 ]) signal= ORDER_TYPE_BUY ; } if (signal!= WRONG_VALUE ) if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) if ( Bars ( _Symbol , _Period )> 100 ) { CTrade trade; trade.PositionOpen( _Symbol ,signal,TradeSizeOptimized(), SymbolInfoDouble ( _Symbol ,signal== ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID : SYMBOL_ASK ), 0 , 0 ); } }

Ao negociar usando o movimento, você precisa verificar se o preço cruza a média móvel. Usando a função CopyRates(), dois valores dos preços atuais são copiados no array de estruturas rt[], rt[1] corresponde à barra atual, rt[0] - barra completa.

Um nova barra é iniciada através da verificação do volume de escala da barra atual se ele for igual a 1, uma nova barra se iniciou Deve-se notar que este método de detecção de um nova barra pode falhar em alguns casos (quando as cotações vêm em pacotes), então o fato do início da formação de uma nova barra deve ser feita através do armazenamento e da comparação do tempo da cotação atual (ver IsNewBar).



O valor atual do indicador de média móvel é solicitado usando a função CopyBuffer() e ela é salva no array ma[] que contém apenas um valor. O programa verifica se o preço cruzou a média móvel e faz verificações adicionais (se a negociação com o EA é possível e se há a presença de barras no histórico). Se for bem sucedido, uma posição adequada para o símbolo é aberto chamando o método PositionOpen() do objeto de negociação (uma instância de CTrade).

O preço da abertura da posição é definida através da função SymbolInfoDouble() que retorna o preço de Bid ou Ask, dependendo do valor da variável de sinal. O volume da posição é determinada pela chamada de TradeSizeOptimized() descrito acima.







3.3. Função CheckForClose()

CheckForClose() verifica as condições para o fechamento da posição e fecha se as condições para fechamento ocorrer.



void CheckForClose( void ) { MqlRates rt[ 2 ]; if ( CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 2 ,rt)!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return ; double ma[ 1 ]; if ( CopyBuffer (ExtHandle, 0 , 0 , 1 ,ma)!= 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iMA failed, no data" ); return ; } bool signal= false ; long type= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (type==( long ) POSITION_TYPE_BUY && rt[ 0 ].open>ma[ 0 ] && rt[ 0 ].close<ma[ 0 ]) signal= true ; if (type==( long ) POSITION_TYPE_SELL && rt[ 0 ].open<ma[ 0 ] && rt[ 0 ].close>ma[ 0 ]) signal= true ; if (signal) if ( TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) if ( Bars ( _Symbol , _Period )> 100 ) { CTrade trade; trade.PositionClose( _Symbol , 3 ); } }

O algoritmo da função CheckForClose() é semelhante ao algoritmo CheckForOpen(). Dependendo da direção das posições atuais em aberto, as condições de seus fechamento são verificadas novamente (o preço cruza a MA para baixo para comprar ou para cima, para vender). Uma posição em aberto é fechada chamando o método PositionClose() do objeto de negociação (instância CTrade).





4. Backtesting



Os melhores valores dos parâmetros podem ser encontrados usando o Strategy Tester do terminal MetaTrader 5.

Por exemplo, quando se otimizar o parâmetro MovingPeriod no intervalo 2012.01.01-2013.08.01, os melhores resultados são obtidos com MovingPeriod = 45:

Resultados do Backtesting do Expert Advisor da média móvel



Conclusões:



O Expert Advisor de média móvel está incluído no pacote padrão do terminal MetaTrader 5 é um exemplo da utilização de indicadores técnicos, histórico de negociação, funções classes de negociação da biblioteca padrão. Além disso, o AE inclui um sistema de gestão de dinheiro que é baseado nos resultados das negociações



