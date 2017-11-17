Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Four_MA_Strength - indicador para MetaTrader 5
Autor real: David Honeywell
Indicador de força e direção da tendência com base em três médias móveis. Para a tendência crescente e decrescente, são utilizados quatro níveis, cujos valores determina a força da tendência.
Fig.1. Indicador Four_MA_Strength
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18813
