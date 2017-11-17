CodeBaseSeções
Four_MA_Strength - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1163
Avaliação:
(22)
Publicado:
Autor real: David Honeywell

Indicador de força e direção da tendência com base em três médias móveis. Para a tendência crescente e decrescente, são utilizados quatro níveis, cujos valores determina a força da tendência.

Fig.1. Indicador Four_MA_Strength

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18813

