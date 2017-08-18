请观看如何免费下载自动交易
Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本
- 1324
-
在输入参数中带有时段选择选项的 Color_PEMA_Envelopes_Digit 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)
本指标需要 Color_PEMA_Envelopes_Digit.mq5 指标文件，要把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图 1. Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18666
