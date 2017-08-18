请观看如何免费下载自动交易
Color_PEMA_Envelopes_Digit_System - MetaTrader 5脚本
本指标使用 Color_PEMA_Envelopes_Digit 通道实现了一个突破系统，
当价格出了灰色通道时，烛形的颜色根据趋势的方向而改变，金融资产的价格增长使用蓝绿色表示，黄色表示下跌。亮色表示趋势的方向和烛形的方向是一致的，当烛形方向和趋势方向有冲突时显示暗色。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的详细描述在文章 不使用额外缓冲区进行中间计算来平均价格序列 中。
图 1. Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
