Straddle Orders Around Current Price Level - скрипт для MetaTrader 5
5651
-
Скрипт для размещения связанных ордеров на покупку и продажу вокруг текущей цены для ловли скачков цены.
Идея заключается в том, что спустя некоторое время истечет период их актуальности, цена при этом пройдет определенное количество пунктов в одном из направлений.
При наличии открытой позиции ее Stop Loss устанавливается на один пункт ниже цены противоположного ордера. Если установка Stop Loss не удалась, скрипт закроет позицию и снова разместит отложенные ордера.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1856
