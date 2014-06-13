Straddle Orders Around Current Price Level

Скрипт для размещения связанных ордеров на покупку и продажу вокруг текущей цены для ловли скачков цены.

Идея заключается в том, что спустя некоторое время истечет период их актуальности, цена при этом пройдет определенное количество пунктов в одном из направлений.

При наличии открытой позиции ее Stop Loss устанавливается на один пункт ниже цены противоположного ордера. Если установка Stop Loss не удалась, скрипт закроет позицию и снова разместит отложенные ордера.