現在価格の近くでのストラドル - MetaTrader 5のためのスクリプト

Marcus Wyatt
ストラドル売買ストップ注文を作成するスクリプト。

アイデアは、それらは一定期間後に期限切れになり現在の価格行動にポイントの一定数をストラドルすることになるということです。

既存のポジションがある場合は、ポジションの決済逆指値は逆の注文よ1ポイント低く設定されます。スクリプトがポジションの決済逆指値を設定しなかった場合は単にポジションを決済してストラドル注文を作成します。

現在価格の近くでのストラドル

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1856

