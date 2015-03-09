CodeBaseSecciones
Straddle Orders Around Current Price Level - script para MetaTrader 5

Marcus Wyatt | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1344
Ranking:
(39)
Publicado:
Actualizado:
Es un script para colocar las órdenes vinculadas de compra y de venta alrededor del precio actual con el fin de captar los saltos de los precios.

La idea consiste en que ellas se expirarán pasado un período de tiempo y el precio pasará un determinado número de puntos en una de las direcciones.

Si hay una posición abierta, su Stop Loss se establece a un punto por debajo del precio de la orden opuesta. Si no se ha podido establecer el Stop Loss, el script cierra la posición y vuelve a colocar las órdenes pendientes.

Straddle Orders Around Current Price Level

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1856

