Straddle Orders Around Current Price Level

Es un script para colocar las órdenes vinculadas de compra y de venta alrededor del precio actual con el fin de captar los saltos de los precios.

La idea consiste en que ellas se expirarán pasado un período de tiempo y el precio pasará un determinado número de puntos en una de las direcciones.

Si hay una posición abierta, su Stop Loss se establece a un punto por debajo del precio de la orden opuesta. Si no se ha podido establecer el Stop Loss, el script cierra la posición y vuelve a colocar las órdenes pendientes.