Straddle Orders Around Current Price Level - Skript für den MetaTrader 5

Marcus Wyatt
Ansichten:
1011
Rating:
(39)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein Skript zur Erstellung von "straddle" Kauf-/Verkauf Stopp-Orders.

Die Idee wäre, dass sie nach einer bestimmten Zeit verfallen und würde eine gewissen Preisvolatilität eine bestimmte Anzahl von Points umfassen.

Wenn es eine bestehende offene Position gibt, der Stopp-Loss der Position würde auf 1 Point weniger als die entgegengesetzte Position gesetzt werden. Wenn das Skript den Stopp-Loss der Position nicht setzen konnte, würde das Skript einfach die Position schließen und eine "Straddle-Order" erstellen.

Straddle Orders Around Current Price Level

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1856

Short position Short position

Ein einfaches Skript zum Öffnen einer Verkauf-Position mit dem aktuellen Preis, einem bestimmten Risiko-Prozentsatz und Risiko-Gewinnverhältnis.

Long position Long position

Ein einfaches Skript zum Öffnen einer Kauf-Position mit dem aktuellen Preis, einem bestimmten Risiko-Prozentsatz und Risiko-Gewinnverhältnis.

Long Pending Order Long Pending Order

Wenn Sie das Skript auf den Chart ziehen, wird es den Preis verwenden, auf den Sie das Skript platziert haben und damit selbst berechnen, ob eine "pending" Buy-Stopp-Order oder eine Buy-Limit-Order platziert werden soll.

Short Pending Order Short Pending Order

Wenn Sie das Skript auf den Chart ziehen, wird es den Preis verwenden, auf den Sie das Skript platziert haben und damit selbst berechnen, ob eine "pending" Sell-Stopp-Order oder eine Sell-Limit-Order platziert werden soll.