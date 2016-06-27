Straddle Orders Around Current Price Level

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Skript zur Erstellung von "straddle" Kauf-/Verkauf Stopp-Orders.
Die Idee wäre, dass sie nach einer bestimmten Zeit verfallen und würde eine gewissen Preisvolatilität eine bestimmte Anzahl von Points umfassen.
Wenn es eine bestehende offene Position gibt, der Stopp-Loss der Position würde auf 1 Point weniger als die entgegengesetzte Position gesetzt werden. Wenn das Skript den Stopp-Loss der Position nicht setzen konnte, würde das Skript einfach die Position schließen und eine "Straddle-Order" erstellen.
Ein einfaches Skript zum Öffnen einer Verkauf-Position mit dem aktuellen Preis, einem bestimmten Risiko-Prozentsatz und Risiko-Gewinnverhältnis.Long position
Ein einfaches Skript zum Öffnen einer Kauf-Position mit dem aktuellen Preis, einem bestimmten Risiko-Prozentsatz und Risiko-Gewinnverhältnis.
Wenn Sie das Skript auf den Chart ziehen, wird es den Preis verwenden, auf den Sie das Skript platziert haben und damit selbst berechnen, ob eine "pending" Buy-Stopp-Order oder eine Buy-Limit-Order platziert werden soll.Short Pending Order
Wenn Sie das Skript auf den Chart ziehen, wird es den Preis verwenden, auf den Sie das Skript platziert haben und damit selbst berechnen, ob eine "pending" Sell-Stopp-Order oder eine Sell-Limit-Order platziert werden soll.