请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一个脚本来创建平铺的买、卖挂单。
该思路是它们会在当前价位平铺一定点数，并在确定时间后过期。
如果存在已开仓位, 则持仓的止损位将被设置在低于反向订单价格的一个点。如果脚本设置止损失败, 则脚本将持仓平仓并创建平铺挂单。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1856
基于指标 SAR e ADX e sma 100 的 EA
此 EA 基于 SMA, ADX 和 SAR 指标。IncBandsOnArray
类CBandsOnArray用来计算指标数据的 Bollinger Bands ® (BB) 值。
Advanced ADX
高级 ADX 指标。快速 FrAMA
快速 FrAMA, 与 MQL5 组件中的版本比照, 它有更宽广的适用价格常量选择, 而主要不同在于, 通过因子，计算速度增加 30 至 100。