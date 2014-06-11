一个脚本来创建平铺的买、卖挂单。

该思路是它们会在当前价位平铺一定点数，并在确定时间后过期。

如果存在已开仓位, 则持仓的止损位将被设置在低于反向订单价格的一个点。如果脚本设置止损失败, 则脚本将持仓平仓并创建平铺挂单。