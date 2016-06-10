Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Boa casákh - indicador para MetaTrader 4
886
Autor: mandor
Ziguezague com propriedades pouco comuns (ao construir, você especifica o comprimento).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7213
DT-ZigZag-Lauer
É uma tentativa bastante interessante de fazer os níveis a partir do ZigZag. Eu aconselho usar esse indicador se você não "sentir" o mercado. O indicador dá uma visão muito clara do mercado.DT-ZigZag-ATR
É uma tentativa de combina o ZigZag e o ATR. E com isso, determinar a tendência.
StochasticONpricePrice
Variedade do Estocástico localizado na janela do preço.^Dyn_Pivot
Calcula o ponto de reversão.