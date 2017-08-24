Participe de nossa página de fãs
Sistema de negociação de tendência Exp_XROC2_VG_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores XROC2_VG. De acordo com o primeiro indicador é definida a direção da tendência lenta, enquanto de acordo com o segundo indicador é estabelecido o momento para fazer a transação, quando ocorre o cruzamento ou tangência de linhas. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se forem reunidas duas condições:
- Os sinais das tendências rápida e lenta coincidem;
- Houve uma mudança de direção da tendência rápida.
Parâmetros de entrada do Expert Advisor:
//+-------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador do Expert Advisor | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Gerenciamento da negociação"; //+============== GERENCIAMENTO DE NEGOCIAÇÃO ==============+ input double MM=0.1; //Porção dos recursos financeiros a partir do depósito na transação input MarginMode MMMode=LOT; //método para determinar o tamanho do lote input uint StopLoss_=1000; //Stop-Loss em pontos input uint TakeProfit_=2000; //Take-Profit em pontos input string MustTrade="Autorização de negociação"; //+============== AUTORIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO ==============+ input int Deviation_=10; // Desvio máximo em pontos input bool BuyPosOpen=true; //Autorização para entrar em long input bool SellPosOpen=true; //Autorização para entrar em short //+-------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador do filtro | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="PARÂMETROS DA TENDÊNCIA LENTA"; //+============== PARÂMETROS DA TENDÊNCIA ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //1 Período do gráfico para a tendência input uint ROCPeriod1=8; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; //método de média do primeiro indicador input uint Length1=5; //profundidade da primeira suavização input int Phase1=15; //parâmetro da primeira suavização, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input uint ROCPeriod2=14; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //método de média do segundo indicador input uint Length2 = 5; //profundidade da segunda suavização input int Phase2=15; //profundidade da segunda suavização, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input ENUM_TYPE ROCType=MOM; input uint SignalBar=1; //número da barra para obter o sinal de entrada input bool BuyPosClose=true; //Autorização para sair das posições para compra de acordo com a tendência input bool SellPosClose=true; //Autorização para sair das posições para venda de acordo com a tendência //+-------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador de entrada | //+-------------------------------------------------+ input string Input="PARÂMETROS DE ENTRADA"; //+=============== PARÂMETROS DE ENTRADA ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Período do gráfico para a entrada input uint ROCPeriod1_=8; input Smooth_Method MA_Method1_=MODE_JJMA; //método de média do primeiro indicador input uint Length1_=5; //profundidade da primeira suavização input int Phase1_=15; //parâmetro da primeira suavização, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input uint ROCPeriod2_=14; input Smooth_Method MA_Method2_=MODE_JJMA; //método de média do segundo indicador input uint Length2_ = 5; //profundidade da segunda suavização input int Phase2_=15; //profundidade da segunda suavização, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input ENUM_TYPE ROCType_=MOM; input uint SignalBar_=1;//número da barra para obter o sinal de entrada input bool BuyPosClose_=false; //Autorização para saída das posições para compra de acordo com o sinal input bool SellPosClose_=false; //Autorização para saída das posições para venda de acordo com o sinal
As variáveis de sequência - com texto no código dos parâmetros de entrada - são projetadas apenas para uma melhor exibição da janela de parâmetros de entrada do Expert Advisor.
No Expert Advisor, os indicadores XROC2_VG_HTF são destinados para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado dos indicadores XROC2_VG.ex5 e XROC2_VG_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados de teste para 2015, AUDUSD, tendência lenta, H6 e entrada de acordo com a tendência rápida, M30:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18526
